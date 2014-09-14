В районе Донецкого аэропорта слышны артиллерийские залпы - российские СМИ

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на боевиков.

Штаб АТО сегодня сообщил, что были зафиксированы обстрелы позиций украинских войск близ населенного пункта Попасная и аэропорта Донецк.

Напомним, 1 сентября после боестолкновений украинских десантников с усиленным танковым батальоном вооруженных сил РФ силы АТО по приказу покинули аэропорт "Луганск".