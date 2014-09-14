В районе Донецкого аэропорта слышны артиллерийские залпы - российские СМИ
10:56, 14 сентября 2014Политика
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В районе Донецкого аэропорта слышны артиллерийские залпы.
REUTERS
Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на боевиков.
Штаб АТО сегодня сообщил, что были зафиксированы обстрелы позиций украинских войск близ населенного пункта Попасная и аэропорта Донецк.
Напомним, 1 сентября после боестолкновений украинских десантников с усиленным танковым батальоном вооруженных сил РФ силы АТО по приказу покинули аэропорт "Луганск".
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