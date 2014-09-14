В Макеевской школе боевики потребовали заменить на русский язык все, что написано на стендах по-украински

Об этом корреспонденту УНИАН сообщили родители учеников Макеевской общеобразовательной школы №2.

По словам собеседников, 13 сентября в школе№2 проходило общешкольное родительское собрание, на котором решали, когда идти детям в школу. Читайте такжеВ Донецкой области 1 сентября учебный год начнется только в 50% школ

«Сначала мы хотели, чтобы дети начали учиться с 15 сентября, но потом решили перенести начало занятий еще на неделю. Но не это важно. На собрание пришли два ДНРовца в полной экипировке, с автоматами и сказали, убрать всю украинскую символику, и все, что находится на стендах на украинском языке, потребовали заменить на русский», - рассказали родители.

При этом они, с сожалением констатировали, что «террористы категорично заявили, что теперь наша школа будет только русской».