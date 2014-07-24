В Горловке боевики развернули базу в школе и заминировали территорию вокруг нее

В Горловке Донецкой области боевики развернули свою базу в школе, заминировав территорию вокруг нее.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

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В частности, по его словам, в Горловке боевики неславянской внешности развернули свою базу на территории общеобразовательной школы № 48 и заминировали территорию вокруг нее.

Также боевики подорвали в городе автомобильную дорогу, сообщил Лысенко.

«В Горловке взорвана автомобильная дорога, которая ведет на Гольмовский поворот», - сообщил он.