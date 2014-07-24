В Горловке боевики развернули базу в школе и заминировали территорию вокруг нее
18:57, 24 июля 2014Политика
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В Горловке боевики неславянской внешности развернули свою базу на территории общеобразовательной школы № 48.
REUTERS
В Горловке Донецкой области боевики развернули свою базу в школе, заминировав территорию вокруг нее.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил руководитель информационного центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
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В частности, по его словам, в Горловке боевики неславянской внешности развернули свою базу на территории общеобразовательной школы № 48 и заминировали территорию вокруг нее.
Также боевики подорвали в городе автомобильную дорогу, сообщил Лысенко.
«В Горловке взорвана автомобильная дорога, которая ведет на Гольмовский поворот», - сообщил он.
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