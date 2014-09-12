На заседании СНБО обсуждали финансировании АТО на 2015 год и подготовку к зиме - Коваль

Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам после заседания СНБО сообщил заместитель секретаря СНБО Михаил Коваль.Читайте такжеПорошенко созвал заседание СНБО

“На заседании СНБО были заслушаны отчеты руководителя Министерства обороны, командующего Национальной гвардией, Государственной пограничной службой относительно расходов средств, определенных для выполнения задач как в зоне АТО, так и для выполнения задач по назначению в этих ведомствах. Кроме того, заслушали вопрос относительно финансирования Министерства обороны, силовых структур на 2015 год”, - сказал он.

Также Коваль сообщил, что никакие кадровые решения и любые другие вопросы, кроме указанных им, не рассматривались. Также не поднимался вопрос о санкциях.

Кроме того, он сообщил, что на заседании шла речь о финансировании АТО относительно подготовки к зимнему периоду.

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“Министр обороны и руководители других силовых структур докладывали и делали акцент на выполнении всех мероприятий по подготовке к зиме. Обмундирование закуплено в соответствии с докладом министра обороны и других силовиков. Закуплено все необходимое, чтобы наши бойцы и командиры были одеты по зимним нормам”, - сказал Коваль.