Еврокомиссия не уполномочена решать вопросы поставок оружия Украине - Баррозу

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге в Киеве заявил президент Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу.Читайте такжеПорошенко: с рядом стран НАТО удалось договориться о прямой поставке оружия

«Европейская комиссия как таковая не может комментировать это. Это не наша компетенция. Это вопросы, которые Украина может обсуждать с отдельными странами Европейского Союза. Европейская комиссия не имеет компетенции даже в вопросах военно-технического сотрудничества. Все что я могу сказать: мы должны работать над поиском политического решения. Я уверен, что это лучший способ не только в интересах Украины, но и в интересах Европы, мира в Европе. Конечно, Украина как суверенная страна имеет право защищать себя любыми средствами, и Украина не должна отказываться от этого принципа. Она может подписывать любые военно-технические соглашения, которые считает нужными. Но мне кажется, будет намного лучше инвестировать в политическое решение. Если есть возможность достичь компромисса, так это лучший вариант. И в этом ключе действует Европейская комиссия в роли посредника между Украиной и Россией, которая касается как имплементации соглашения о свободной торговле, так и в энергетических вопросах», - заявил Баррозу.

Читайте такжеПорошенко не просил у Польши продать оружие - Коморовский

По его словам, ограничительные меры по отношению к России не преследуют цель обострить ситуацию, а продемонстрировать, «что существуют решения, которые мы не можем принимать, и что следствием этих решений будет неминуемый вред для отношений между Россией и ЕС, если вопрос Украины не будет решен в ключе международных принципов и уважения к суверенитету Украины».