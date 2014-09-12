Первое заседание Совета ассоциации после ратификации соглашения Украина-ЕС проведут 17 ноября
Президент Украины Петр Порошенко отмечает, что “первый Совет ассоциации” после ратификации Соглашения об ассоциации между Украиной и Европейским Союзом должен состояться 17 ноября.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время совместного брифинга с президентом Европейской комиссии Жозе Мануэлем Баррозу после встречи в Киеве.
“Достигнута договоренность о проведении после ратификации Соглашения об ассоциации первого Совета ассоциации, который должен состояться 17 ноября”, - сказал президент.
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По убеждению Порошенко, это уже будет “конкретным практическим механизмом реализации положений Соглашения об ассоциации и имплементации основных направлений, которые будут концентрироваться в плане реформ, предложенных мной как президентом Украины”.
Как известно, 16 сентября ожидается синхронная ратификация Верховной Радой и Европарламентом Соглашения об ассоциации Украины с Европейским Союзом.