Украинской милицией командует старлей (сколько звезд на погонах у лидеров страны)

Сегодня страна отмечает 23 февраля или День защитника Отечества «Сегодня» провела небольшое расследование и выяснила, сколько звезд на погонах у лидеров страны.

Самое высокое звание имеет глава президентской канцелярии Виктор Балога. Если бы ему пришлось сегодня выйти на парад и пощеголять в военной форме, на его плечах были бы погоны полковника. Что касается его шефа, то Виктор Ющенко на два звания ниже свое подчиненного. Президент носит звание капитана запаса. Что касается главного милиционера страны, то Юрий Витальевич так и ходит в звании старшего лейтенанта, которое он получил после того, как выпустился из вуза.

Первый вице-премьер Александр Турчинов - майор запаса.