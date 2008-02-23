США требуют от России опровергнуть ”циничное” заявление Рогозина
Постпред приплел и наркомафию
США требуют от России опровергнуть заявление постоянного представителя РФ при НАТО Дмитрия РОГОЗИНА о возможном военном вмешательстве в ситуацию в Косово.
Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», этого потребовал заместитель Государственного секретаря США Николас БЕРНС.
Высказывания Д.РОГОЗИНА он назвал "крайне безответственными".
"Российское правительство должно выступить с официальным опровержением циничных и исторически необоснованных заявлений своего посла", - цитируют Н.БЕРНСА информационные агентства.
Напомним, накануне постпред России при НАТО заявил, что "Россия не исключает для себя возможности военного вмешательства в ситуацию в крае, если действия Евросоюза или НАТО нарушат резолюцию Совета безопасности ООН по Косово".
Кроме того, Д.РОГОЗИН высказал предположение, что процесс признания независимости Косово может проводиться на деньги местной наркомафии.