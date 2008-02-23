США требуют от России опровергнуть ”циничное” заявление Рогозина

10:42, 23 февраля 2008
Политика
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Постпред приплел и наркомафию

 США требуют от России опровергнуть заявление постоянного представителя РФ при НАТО Дмитрия РОГОЗИНА о возможном военном вмешательстве в ситуацию в Косово.

Как сообщает радиостанция «Эхо Москвы», этого потребовал заместитель Государственного секретаря США Николас БЕРНС.

Высказывания Д.РОГОЗИНА он назвал "крайне безответственными".

"Российское правительство должно выступить с официальным опровержением циничных и исторически необоснованных заявлений своего посла", - цитируют Н.БЕРНСА информационные агентства.

Напомним, накануне постпред России при НАТО заявил, что "Россия не исключает для себя возможности военного вмешательства в ситуацию в крае, если действия Евросоюза или НАТО нарушат резолюцию Совета безопасности ООН по Косово".

Кроме того, Д.РОГОЗИН высказал предположение, что процесс признания независимости Косово может проводиться на деньги местной наркомафии.

 

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