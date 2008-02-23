В Партии регионов считают, что они зря пошли на перевыборы

Партии регионов не стоило соглашаться на досрочные парламентские выборы в 2007 году, заявил в интервью "Зеркалу недели"депутат Верховной Рады от ПР Виктор Тихонов.

По словам депутата, Партия регионов согласилась на досрочные парламентские выборы в 2007 году, опасаясь силового варианта развития событий.

"Это был компромисс, спровоцированный боязнью повторения ситуации 2004 года. Ведь тогда могли не допустить нарушения Конституции Украины, но идти на силовой вариант никто не посмел. И в 2007-м решающим был этот фактор, - заявил Виктор Тихонов. - По меньшей мере, нам, рядовым членам партии, свое решение лидер объяснил именно так".

Согласие ПР на досрочные выборы, по его словам, было следствием договоренности с президентом Украины Виктором Ющенко. "Тогда мы узнали об обещании Ющенко, что он в последний раз нарушает Конституцию", - сказал Виктор Тихонов.

Депутат также отметил, что, по его мнению, Партия регионов в последнее время проявляла недостаточную политическую активность. "Действительно, партия замолчала. Последние два года она практически не работала", - констатировал он.