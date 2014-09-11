На Луганщину из РФ заехали 12 танков и 48 БТРов, в СНБО назвали эту информацию устаревшей

Как говорится в сообщении Государственной пограничной службы, в Луганскую область заехало 12 танков, 48 БТРов, 1 БРДМ, 20 УРАЛов, загруженных боеприпасами, 8 УРАЛов с личным составом, 4 автомобиля ПВО, 5 топливозаправщиков.

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Вместе с тем, в сообщении сказано, что "в Россию выехало несколько военных КамАЗов, 6 УРАЛов, 3 полноприводных автомобиля и 2 топливозаправщика".

Также по информации пограничников, со стороны пункта пропуска "Новоазовск" в направлении населенного пункта Безымянное проехало около 10 танков. На западной окраине этого населенного пункта установлены 2 установки РСЗО БМ-21 "Град".

Кроме этого, пограничники сообщили, что в населенном пункте Белояровка обнаружено скопление до 400 единиц техники. По их данным с населенного пункта Белояровка через Амвросиевку в южном направлении выехала колонна техники, приблизительно 76 единиц под флагами России.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер информационно-аналитического центра СНБО Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Относительно перемещения техники, речь идет о колонне, о которой наши пограничники сказали, но эта информация устарела», - заявил он.

«У нас отмечается активизация движения на том участке границы, который мы пока еще не контролируем. Мы фиксируем как захождение, так и выход техники, то есть постоянно идет перемещение, поэтому сказать конкретно, сколько уже зашло, а сколько вышло, мы пока еще не можем, поэтому сейчас эта ситуация отслеживается, и завтра наши разведданные на утро нам дадут полную информацию», - рассказал Лысенко.