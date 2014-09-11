Ромпей: санкции против РФ можно будет пересмотреть в конце сентября

Об этом говорится в заявлении президента Европейского совета Германа Ван Ромпея, распространенном в Брюсселе.

Читайте такжеЕС введет в действие новый пакет санкций против России 12 сентября - СМИ

"Комплекс мер вступит в силу в пятницу, 12 сентября. В то же время Комитет постоянных представителей (COREPER) до конца месяца проведет всеобъемлющий обзор реализации мирного плана на основе оценки Европейской службы внешних действий", - говорится в заявлении.

"На основе этого обзора будет предлагаться приостановить или отменить набор санкций полностью либо частично. Также предусмотрена возможность, что COREPER при потребности сможет срочно рассмотреть эти предложения и принять решение, если это будет необходимо", - подчеркнул Герман Ван Ромпей.