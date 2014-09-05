В НАТО поддержали договоренность о прекращении огня на Донбассе

Как передает корреспондент УНИАН, таким образом он прокомментировал соответствующее заявление президента Украины Петра Порошенко о прекращении огня на Донбассе с 18.00.

«Я надеюсь, что этот шаг может быть началом конструктивного политического процесса», - заявил генсек НАТО.

Читайте такжеМИД РФ угрожает осложнением ситуации на Донбассе, если Украина продолжит сближение с НАТОПри этом Расмуссен выразил надежду, что режим прекращения огня продлится долго и будет «искренней попытка прекратить насилие и начать политический процесс».

«Поэтому я подчеркнул важность настоящей имплементации», - добавил он.

Как известно, сегодня, 5 сентября, участники трехсторонней контактной группы в Минске достигли договоренности о режиме прекращения огня.

Президент Украины отдал приказ начальнику Генштаба ВСУ прекратить огонь в зоне АТО, начиная с 18.00.