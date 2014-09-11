Турчинов: Вернуть Крым Украине помогут стабилизация экономики и евроинтеграция

Об этом заявил председатель Верховной Рады Украины Александр Турчинов в интервью, опубликованном на официальном сайте ВР.

Турчинов напомнил, что главной проблемой на полуострове, которой воспользовались оккупанты, была высокая поддержка действий России жителями Крыма. «Без поддержки местного населения эта провокация никогда бы не прошла», - заметил он.

При этом он назвал очень важным тот факт, что в настоящее время меняется настроение жителей Крыма, «и многие из тех, кто аплодировал российским солдатам, сейчас ощутили, что такое жить в тоталитарном государстве». «И это является базой для возвращения Крыма Украине - понимание большинством крымчан того, что они потеряли. Главный фактор, который поможет нам сделать это бескровно, - стабилизация экономической ситуации в Украине и активное продвижение в направлении европейской интеграции», - отметил он.

Турчинов также заметил, что российская агрессия в Крыму начиналась на фоне фактического отсутствия власти в стране, в Украине практически не было армии.

Читайте такжеРоссия хочет превратить оккупированный Крым в «цивилизованный офшор»Он напомнил, что тогда вдоль украинской границы выстроилась огромная армада танков, бронетехники, артиллерии и живой силы вооруженных сил Российской Федерации. «Тогда российские танки могли за несколько часов доехать до Киева. В Крыму россияне ожидали провокаций и кровопролития, чтобы был повод войти в незащищенную страну и уничтожить наше независимое государство, которое они ненавидели и ненавидят сейчас. Именно этот сценарий они и пытались разыграть», - отметил он.

Кроме того, сказал Турчинов, «была еще одна проблема, которая не позволяла нам ввести военное положение». «Российские войска находились в Крыму фактически законно. Они незаконно действовали, составляя авангард провокаторов и сепаратистски настроенного населения. Но при этом, в соответствии с договором, который в Харькове пролонгировал Янукович, Россия могла разместить на территории Крыма военный контингент численностью до 46 тысяч человек. Не только в Севастополе - у российских солдат было право перемещаться по территории полуострова», - напомнил руководитель парламента.

Читайте такжеВ Крыму студенты протестуют против "федерализации" медуниверситета – опасаются за дипломыОтвечая на вопрос, почему наши солдаты в Крыму не стреляли даже во время захвата воинских частей, Турчинов отметил, что украинские части, расположенные в АРК, более чем на 70% были укомплектованы местными контрактниками, «для которых это была просто возможность заработка». «Отсюда и неготовность выполнить приказ об использовании оружия при попытках захвата. Такой приказ был отдан сразу, но тогда его исполнять было некому», - подчеркнул он.