Через неделю Наша Украина попробует обогнать Балогу

Политсовет партии "Народный Союз Наша Украина" 1 марта рассмотрит вопрос создания единой партии на базе блока "Наша Украина-Народная Самооборона".

Как передает корреспондент УНИАН, об этом заявил председатель Политсовета НСНУ, лидер фракции НУ-НС Вячеслав КИРИЛЕНКО во время визита в Полтаву 21 февраля.

«Уже согласован Устав единой партии, на 95% готова ее Программа и организационные условия объединения. Когда процесс разовьется и будет согласие политических лидеров, пусть даже и не всех 9-ти партий, мы сможем вскоре обнародовать дату объединительного съезда» - сказал он.

Политсовет также намерен обсудить выход из партии семи политиков.

Кроме того, В.КИРИЛЕНКО сообщил журналистам, что партия НСНУ и фракция НУ-НС в Верховной Раде взяли курс на сближение с фракцией блока Владимира ЛИТВИНА, чтобы отстоять позиции демократической коалиции.

Также во время визита в Полтавскую область 21 февраля В.КИРИЛЕНКО обсудил с активом НСНУ в Полтавской области деятельность партии в регионе, отметив, что надо «делать все для того, чтобы партия сохраняла единство и выполняла возложенные на нее обязанности», чтобы демократическая коалиция в парламенте существовала как можно дольше.