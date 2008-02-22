Подготовка съезда в Северодонецке нервирует СБУ

В соответствии с действующим законодательством Служба безопасности Украины начала официальную проверку заявлений и обращений граждан, неправительственных организаций, народных депутатов Украины относительно фактов распространения отдельными личностями материалов с призывами к совершению преднамеренных действий с целью изменения границ территории или государственной границы Украины, а также публичных призывов к совершению таких действий.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-центре СБУ.

Как отмечается в сообщении, Конституцией Украины (ст. 1, 2) установлено, что Украина является суверенным, независимым и унитарным государством. Суверенитет Украины распространяется на всю ее территорию, которая в пределах существующей границы является целостной и неприкосновенной.

“Особую обеспокоенность вызывают заявления отдельных политиков в связи с подготовкой к так называемому второму съезду депутатов всех уровней в г. Северодонецке”, - подчеркивает пресс-центр СБУ.

Служба безопасности Украины напоминает, что статьей 110 Уголовного кодекса Украины предусмотрена уголовная ответственность за посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины в виде лишения свободы на срок от 7 до 12 лет.

Служба безопасности отмечает, что она будет принимать все предусмотренные законом меры для защиты национальных интересов Украины и общества.