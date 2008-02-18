Президент утвердил состав Национального конституционного совета

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО утвердил персональный состав Национального конституционного совета (НКС).

Соответствующий Указ главы государства вступает в силу со дня его опубликования, сообщили УНИАН в пресс-службе Президента Украины.

Указом «О составе Национального конституционного совета» от 18 февраля 2008 года В.ЮЩЕНКО утвердил персональный состав НКС в количестве 97 лиц.

Согласно Указу, председателем Национального конституционного совета является Президент Украины В.ЮЩЕНКО. Секретарь Национального конституционного совета - заместитель главы Секретариата Президента Украины – Представитель Президента Украины в Конституционном Суде Украины Марина СТАВНИЙЧУК.

Также в состав НКС вошли: премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО, министр юстиции Украины Николай ОНИЩУК, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Раиса БОГАТЫРЕВА, первый заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Степан ГАВРИШ, глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА, заместитель главы Секретариата Президента Украины Роман БЕЗСМЕРТНЫЙ, заместитель главы Секретариата Президента Украины – Уполномоченный Президента Украины по вопросам контроля за деятельностью Службы безопасности Украины Игорь ПУКШИН, заместитель главы Секретариата Президента Украины Александр ЧАЛЫЙ, председатель Фонда содействия местному самоуправлению Украины Николай ПУХТИНСКИЙ, директор Национального института стратегических исследований Юрий РУБАН, постоянный представитель Верховной Рады Украины в Конституционном Суде Украины, заведующий Отделом связей с органами правосудия аппарата Верховной Рады Украины Анатолий СЕЛИВАНОВ, руководитель Главной государственно-правовой службы Секретариата Президента Украины Жанна ДОКТОРОВА, представитель Украины в Комиссии ООН по правам человека Владимир ВАСИЛЕНКО, директор Европейского института интеграции и развития Дмитрий ВЫДРИН.

Кроме того, в состав Национального конституционного совета “по согласию” входят: председатель Верховной Рады Украины Арсений ЯЦЕНЮК, глава Центральной избирательной комиссии, судья Конституционного Суда Украины в отставке Владимир ШАПОВАЛ, судья Верховного Суда Украины в отставке Виталий БОЙКО, судья Верховного Суда Украины в отставке Василий МАЛЯРЕНКО, президент Национальной академии наук Украины, академик Национальной академии наук Украины Борис ПАТОН, председатель Верховной Рады Автономной Республики Крым Анатолий ГРИЦЕНКО, Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Нина КАРПАЧЕВА, член Центрального комитета Коммунистической партии Украины Георгий КРЮЧКОВ. А также, народные депутаты Украины: Виктор ЯНУКОВИЧ, Николай ТОМЕНКО, Николай АЗАРОВ, Дмитрий ТАБАЧНИК, Александр ЛАВРИНОВИЧ, Елена ЛУКАШ, Вячеслав КИРИЛЕНКО, Юрий КЛЮЧКОВСКИЙ, Николай КАТЕРИНЧУК, Сергей КИВАЛОВ, Борис КОЛЕСНИКОВ, Сергей ГОЛОВАТЫЙ, Мустафа ДЖЕМИЛЕВ, Роман ЗВАРИЧ, Владимир ЛИТВИН, Адам МАРТЫНЮК. Кроме того, в состав НКС “по согласию” входят председатели нескольких облсоветов, бывшие судьи Конституционного Суда Украины, научные работники, председатели общественных, правозащитных организаций.