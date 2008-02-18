Балога объясняет, что Тимошенко не может работать, как Янукович, на глаз

Отсутствие перспективы разблокирования работы Верховной Рады, которое показало сегодняшнее заседание Согласительного совета фракций, выходит за рамки внутрипарламентских процессов и пагубно влияет на выполнение управленческих функций в системе государственной власти, заявляет глава Секретариата Президента Украины Виктор БАЛОГА.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Президента, комментируя очередную безрезультатную попытку возобновления полноценных сессионных заседаний ВР, В.БАЛОГА высказал мнение, что выбранные оппозицией поводы для длительного парламентского ступора - беспредметны и далеки от приоритетов общества и страны.

«Фракции меньшинства явно заигрались в надуманное противостояние и, очевидно, потеряли связь со своими избирателями. Барометр общественных настроений четко показывает, что антинатовские прихоти не находят понимания среди людей, которые ожидают от Верховной Рады работы, а не зрелищ с надувными шарами и дудками», - сказал В.БАЛОГА.

Руководитель президентского Секретариата отметил, что законотворческая пауза уже оборачивается ощутимыми потерями для страны, а беспорядок в сессионном зале порождает непродуманные решения. По его мнению, принятый в первом чтении законопроект о государственных закупках является убедительной иллюстрацией того, что хаос в стенах парламента приводит к такому же хаотическому рассмотрению важных вопросов.

В.БАЛОГА также отметил, что блокирование Рады подрывает эффективность деятельности Кабинета министров, в том числе по первостепенным социально-экономическим вопросам. До сих пор не одобрена Программа деятельности правительства, не проведены важные кадровые назначения в государственных органах, Кабмин не может утвердить государственную программу социально-экономического развития, под угрозой принятие изменений в нынешний бюджет, заметил он.

«Вероятно, нынешняя оппозиция следует логике своего пребывания при власти, когда Кабинет министров под руководством В.ЯНУКОВИЧА год работал на глаз, без программы деятельности. Но нынешнее правительство не может действовать по анархическим порядкам», - заявил В.БАЛОГА.

Руководитель Секретариата предположил, что своими действиями в парламенте оппозиция, среди других мотивов, стремится сковать правительственную активность, чтобы потом обвинить Кабинет министров в непрофессионализме и просчетах. «Однако в накладе от такой тактики оказывается вся страна, в том числе и избиратели, которые делегировали свое доверие Партии регионов. Следовательно, ответственность за возможные негативные последствия вынужденной бездеятельности Верховной Рады должна вполне разделить и нынешняя оппозиция», – считает В.БАЛОГА.