БЮТ не собирается оттягивать агонию

12:29, 18 февраля 2008
Политика
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И досрочных выборов не боится

Лидер парламентской фракции БЮТ Иван КИРИЛЕНКО заявляет, что Блок Юлии Тимошенко готов к досрочным парламентским выборам, но "это не наша политика».

Об этом он сказал сегодня в интервью УНИАН.

«По-видимому, - отметил И.КИРИЛЕНКО, - кто-то взял курс на досрочные выборы. Напоминаю: осталось 24 дня (речь идет о возможности использования нормы Конституции относительно роспуска парламента в случае, когда ВР не работает 30 дней – УНИАН)».

И.КИРИЛЕНКО подчеркнул, что БЮТ не будет идти «на поводу у тех, кто хочет оттянуть агонию». Он настаивает, что оппозиция должна или разблокировать работу парламента, или будут досрочные выборы. Как отметил И.КИРИЛЕНКО, рейтинги показывают высокую поддержку БЮТ, и «мы не боимся досрочных выборов, но это не наша политика, наша политика – чтобы парламент работал».

Как сказал лидер фракции БЮТ, большинство в парламенте не может допустить, чтобы «нас ломали через колено». По его словам, коалиция все время демонстрирует способность к компромиссу. При этом он добавил, что сегодня условием для дальнейшей работы ВР оппозиция выдвигает решение относительно НАТО, а завтра может быть Косово. И.КИРИЛЕНКО отметил, что это проблемы, это вызовы сегодня. По его словам, «их надо решать, но для этого необходимо разблокировать трибуну парламента».

 

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