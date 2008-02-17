Ющенко считает, что Тимошенко не была готова к решению газовых вопросов с Россией

Президент Украины Виктор ЮЩЕНКО считает, что Кабинет министров Украины не был готов к решению газовых вопросов с Россией.

Об этом он заявил в интервью телеканалу “Интер” в воскресенье.

В.ЮЩЕНКО согласился с мыслью, что правительство не было готово к подобному развитию событий. “Приходит новая команда (правительство – УНИАН). Наступает январь - пришло время рассчитываться новой команде, а она не рассчитывается. Наступил февраль – расчеты не идут, и возник целый клубок связей, которые привели к тому, что страна стала перед фактом отключения газа”, - сказал Глава государства.

В то же время он отметил, что после его переговоров с Президентом России Владимиром ПУТИНЫМ не осталось нерешенных вопросов, в частности, относительно расчетов по долгам.

В.ЮЩЕНКО подчеркнул, что ни одна страна в мире на протяжении четырех зимних месяцев не позволяла себе не рассчитываться за газ – это позволила себе лишь Украина. “И каждый перекладывает вину на предшественника: тот не успел, тот забыл. Мы говорим о государстве, о нашем имидже, и не рассчитываться на протяжении 4 месяцев – это позор, это неправильная политика исполнительной власти”, - отметил Президент.