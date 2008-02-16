Регионалы угрожают уличными акциями протеста

Партия регионов готова провести акции протеста, если украинская власть не будет учитывать мнение граждан Украины относительно вступления в НАТО.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Партии регионов, об этом заявил народный депутат, заместитель председателя парламентской фракции Партии регионов Борис КОЛЕСНИКОВ.

«В случае, если власть не будет учитывать мнение двух третей украинцев, то оппозиция готова к самым решительным действиям», - сказал он.

Среди решительных действий, направленных против вступления Украины в НАТО, он назвал серьезные уличные акции протеста. При этом Б.КОЛЕСНИКОВ заверил, что «власть получит такую ситуацию, которой еще не было».

По словам Б.КОЛЕСНИКОВА, акции протеста будут организованы с целью «добиться для Украины сохранения внеблокового статуса».