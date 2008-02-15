Коммунисты вслед за Януковичем пишут письмо в НАТО

Коммунистическая партия Украины, начиная с выходных, будет проводить по всей Украине акции протеста против НАТО.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил журналистам народный депутат от КПУ Адам МАРТЫНЮК.

По его словам, в парламенте вряд ли удастся решить этот вопрос и выразить позицию фракции КПУ, которая, опираясь на мнение большинства в обществе, выступает против вступления Украины в НАТО.

А.МАРТЫНЮК сообщил, что акции в регионах начнутся завтра-послезавтра, а в Киеве они начнутся в середине или в конце марта. По его словам, цель этих акций - продемонстрировать нежелание народа Украины присоединяться к ПДЧ и вступать в НАТО.

По словам депутата, вчера Сенат США поддержал Украину и Грузию относительно присоединения к Плану действий для членства в НАТО в апреле на Бухарестском саммите Альянса.

Как сообщил А.МАРТЫНЮК, коммунисты готовят коллективное письмо более 30 политических сил в штаб-квартиру НАТО по поводу того, что большинство населения Украины не разделяет стремления вступить в Альянс.