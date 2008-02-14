Коалиция на грани раскола? (проект «Rе: Акция» на 5 канале)

Сегодня в 19.15 на "5-м канале" в проекте «Rе:Акция» примут участие народные депутаты Юрий КАРМАЗИН (НУ-НС) и Валерий ПИСАРЕНКО (БЮТ), а также эксперты Виталий БАЛА (Агентство моделирования ситуаций) и Алексей ГАРАНЬ (Школа политической аналитики НУКМА).

Темы сегодняшней программы "Коалиция на грани раскола? Фракция БЮТ поддержала Партию регионов и коммунистов, проголосовав 12 февраля за изменения к закону о госзакупках, за что получила резкую критику со стороны НУ-НС и главы Секретариата Президента Виктора БАЛОГИ. Свидетельствует ли это о расколе в коалиции? Тендерная палата как источник коррупции. Насколько возможной является коалиция между БЮТ и Партией регионов? Кто в ней заинтересован?".

«Rе:Акция» - совместный проект УНИАН, "5-го канала", радио 106 FМ и холдинга «Главред-медиа».