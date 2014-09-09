В течение дня зафиксировано три обстрела террористами позиций сил АТО – пресс-центр

Об этом сообщает пресс-центр АТО в соцсети.

«В целом, день прошел спокойно. Зафиксировано лишь три обстрела, которые осуществили террористы по позициям сил АТО. В частности, из танков были обстреляны открытые огневые позиции наших пехотинцев вблизи населенного пункта Авдеевка и блокпост вблизи населенного пункта Шумы. С применением артиллерии был обстрелян блокпост сил АТО вблизи населенного пункта Верхнее Торецкое», - информирует пресс-центр.Читайте такжеВозле блокпоста силовиков в районе Славяносербска находятся до 10 российских танков

Как отмечается, Вооруженные Силы Украины продолжают придерживаться соглашения о прекращении огня, невзирая на провокации со стороны террористов.