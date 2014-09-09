СНБО: Россия не выводит войска с территории Украины
Совет национальной безопасности и обороны Украины не имеет информации, что российские войска и террористы покидают территорию Украины.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
Читайте такжеСНБО: Российская армия развернула на границе с Украиной подразделение ПВО«Мы имеем информацию о том, что происходит ротация военных подразделений вооруженных сил РФ, расположенных на территории АР Крым, однако у нас нет информации о том, что территорию Украины покидают какие-либо подразделения либо РФ, либо бандформирований боевиков, которые находятся на временно контролируемой ими территории», - отметил он.
В то же время, как сообщал УНИАН, Вооруженные силы России обустраивают боевые позиции напротив участка Донецкого пограничного отряда в Крыму.