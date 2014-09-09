РФ размещает войска напротив Донецкого пограничного отряда и в Крыму

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.

«Фиксируются активные действия ВС РФ по наращиванию ударной группировки на границе с Украиной и на временно оккупированной территории Крыма», - отметил он.

Читайте также5 украинских военных погибли и еще 33 получили ранения за время перемирияПо его словам, осуществляется обустройство и укрепление боевых позиций напротив участка Донецкого пограничного отряда.