РФ размещает войска напротив Донецкого пограничного отряда и в Крыму
13:31, 09 сентября 2014Политика
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Вооруженные силы России обустраивают боевые позиции напротив участка Донецкого пограничного отряда и в Крыму.
Российские военные укрепляют боевые позиции / Фото Министерства обороны РФ
Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил спикер Информационно-аналитического центра Совета национальной безопасности и обороны Украины Андрей Лысенко сегодня на брифинге в Киеве.
«Фиксируются активные действия ВС РФ по наращиванию ударной группировки на границе с Украиной и на временно оккупированной территории Крыма», - отметил он.
Читайте также5 украинских военных погибли и еще 33 получили ранения за время перемирияПо его словам, осуществляется обустройство и укрепление боевых позиций напротив участка Донецкого пограничного отряда.
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