Порошенко и Путин констатировали выполнение режима прекращения огня

Об этом сообщает пресс-служба главы государства. В сообщении отмечается, что Петр Порошенко провел телефонный разговор относительно подписания мирного протокола по результатам консультаций трехсторонней контактной группы 5 сентября в Минске.

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"Главы двух государств Петр Порошенко и Владимир Путин обсудили шаги для предоставления прекращению огня устойчивого характера", - подчеркнули в пресс-службе.

"Стороны также отметили необходимость максимального привлечения ОБСЕ к мониторингу ситуации и контроля над режимом прекращения огня, а также пути взаимодействия по доставке украинской и международной гуманитарной помощи", - говорится в сообщении.

Кроме этого, состоялся обмен мнениями в контексте ведущихся консультаций о последствиях вступления в силу Соглашения об ассоциации Украины и ЕС для государств Таможенного союза.

Петр Порошенко и Владимир Путин договорились о продолжении диалога, отметили в пресс-службе.