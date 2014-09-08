Батальон "Феникс" вооружили минометами 1943-го года выпуска

Об этом заявил на своей странице в Facebook основатель Фонда помощи "Крылья Феникса" Юрий Бирюков.

"В кадр не попали гранатометы (АГС-17 "Пламя") и минометы (БМ-37, производства 1943 года)", - пишет он.

И добавляет: "Зушки: 23-мм спаренная зенитная установка, производство 1963 года. Изначально разрабатывалась для борьбы с самолетами, но будучи установленной на УРАЛ или Камаз - отличная газонокосилка, а также деревокосилка".

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При этом он все же поблагодарил хотя бы за такое оружие.

"Спасибо за то, что удалось получить. Зато дали много боеприпасов, МНОГО. И пусть оружие старенькое, пусть оно требует ремонта, пусть для Зушек еще надо найти и купить пару Уралов - парни учатся работать, мощно и точно", - подчеркнул он.