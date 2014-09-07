СНБО: Несмотря на обстрелы боевиками сил АТО, режим перемирия будет продолжаться

Украинские военнослужащие в полном объеме выполняют условия режима прекращения огня.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил представитель Информационно-аналитического центра СНБО Владимир Полевой.

Читайте такжеВ сети появились фото последствий ночного обстрела Мариуполя боевиками

«Украинские военные в полном объеме выполняют условия перемирия и прекратили огонь. В то же время за прошедшие сутки в отдельных районах наблюдались обстрелы наших блокпостов со стороны террористов», - сказал он.

По его словам, вчера боевики обстреляли позиции украинских военнослужащих возле Мариуполя. Тем не менее, на данный момент в Мариуполе ситуация в целом спокойная и находится полностью под контролем.

Читайте такжеВ результате обстрела блокпоста под Мариуполем ранен украинский военный

Полевой также отметил, что несмотря на обстрелы сил АТО на востоке Украины, режим перемирия будет сохранен.

«На данный момент речь о прекращении режима перемирия не идет», - сообщил он.