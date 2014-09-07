Боевики обстреляли Лебединское на Донетчине (карта АТО)

Об этом сообщили УНИАН в Отделе по вопросам взаимодействия со СМИ администрации Государственной пограничной службы Украины.

По данным Госпогранслужбы, на украинско-российской границе ситуация остается напряженной.

Боевики после введения режима прекращения огня продолжают периодически обстреливать позиции сил АТО в районе населенных пунктов Красногоровка, Новотроицкое, Попасная, Золотое, Счастье.

Читайте такжеБоевики и российские военные продолжают активно нарушать перемирие – Тымчук«С 22.40 до 23.10 (6 сентября) боевиками совершен артобстрел н.п. Лебединское Донецкой области и вдоль дороги «Коминтерново – Мариуполь». С 23.10 до 00.20 (7 сентября) предпринято нанесение огня по блокпостам и позициям ВСУ на околицах г. Мариуполь», - говорится в сообщении.

При этом отмечается продолжение перемещения военной техники ВС РФ и инженерное оборудование границы с Украиной.

На протяжении суток нарушений воздушного пространства Украины не зафиксировано. Пострадавших среди военнослужащих ГПСУ нет.

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