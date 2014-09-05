Глава Одесского облсовета: депутат от партии «Родина» взял на себя ответственность за обстрел украинских пограничных катеров в Азовском море

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Гончаренко написал на своей странице в Facebook.

«Выяснилось, что организовал ракетный обстрел украинских пограничных катеров в Азовском море один из главарей террористов по прозвищу «Сват». Какова же была ярость одесситов, когда в этом «Свате» они узнали ныне действующего депутата Одесского облсовета от партии «Родина» Вадима Савенко», - написал Гончаренко.

Он также отметил: «В результате его действий пропали без вести (и надежд на благополучный исход уже практически нет) два военных моряка – мариуполец и одессит.

То есть, этот негодяй убил своего же земляка. Для меня, как для председателя Одесского областного совета, это вдвойне больно. Ведь даже после такого я не имею механизма лишить это существо статуса депутата Одесского облсовета».

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Гончаренко считает, что это дополнительное доказательство того, что необходимы скорейшие выборы: «Нам надо очистить и Верховный Совет и вслед за ним местные советы от таких вот «Сватов», «Кумов», «Хамов» и прочих «Бесов». Он также отмечает, что необходимо запретить деятельность партии «Родина», лидером которой является Игорь Марков, «которого непонятно как освободили из заключения, и он теперь поливает нашу страну из эфиров московских каналов, а на смену ему пришел Савенко-«сват», который поливает огнем наших военных моряков».

Напомним, Вадим Савенко 26 октября 2013 года в ходе 10 партийного съезда партия «Родина» был избран ее руководителем временно, вместо арестованного тогда экс-нардепа, главы партии Игоря Маркова. 31 октября одесские правоохранители требовали заключить Савенко под стражу. Соответствующее ходатайство представители прокуратуры заявили 30 октября 2013 года в ходе судебного заседания Приморского районного суда Одессы. Там слушалось уголовное дело о незаконном задержании в 2009 году сторонниками Маркова сотрудников СБУ. Также сообщалось, что Савенко подозревается в избиении участников пикета в Одессе в 2007 году против установки в городе памятника Екатерине ІІ.

Как сообщал УНИАН, 31 августа из управляемых ракетных установок из района населенного пункта Безымянное нанесли удар по Мариупольскому отряду морской охраны в составе катеров «Гриф» и «Калкан». Катера патрулировали на расстоянии 3 миль от берега. На катере «Гриф» возник пожар, после чего он затонул. 8 моряков спасены, 7 из них были с ранениями и ожогами, два человека пропали безвести.