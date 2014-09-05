НАТО осуждает интервенцию России в Украину и поддерживает санкции против Москвы - декларация

Об этом говорится в заключительной части декларации, посвященной Украине, которая была принята по результатам саммита НАТО, который состоялся 4-5 сентября.

«В то время, как Россия продолжает вмешиваться военным образом, вооружая сепаратистов, разжигая нестабильность в Украине, мы поддерживаем санкции, которые были применены ЕС, Большой семеркой и другими, что является важной частью международных усилий реагирования на дестабилизирующее поведение России», - сказано в декларации.

НАТО решительно осудило эскалацию и незаконную военную интервенцию России в Украину и требует вывести свои силы из Украины и от ее границ. «Нарушение украинского суверенитета и территориальной целостности является серьезным нарушением международных законов и самым большим вызовом для евроатлантической безопасности», - говорится в документе.

Читайте такжеМИД Британии: новые санкции против РФ могут отменить в случае прекращения огняКроме того, союзники заявили, что не признают и не будут признавать незаконную аннексию Россией Крыма.

«Мы требуем, чтобы Россия соответствовала международному закону и своим международным обязательствам и ответственности. Мы требуем, чтобы Россия положила конец незаконной оккупации Крыма, воздержалась от агрессивных действий против Украины, вывела свои войска, прекратила поток оружия, оборудования, людей через и вдоль украинской границы. Россия должна использовать свое влияние на сепаратистов для деэскалации ситуации и сделать конкретные шаги, которые позволят состояться политическому и дипломатическому решению, которое будет уважать украинские суверенитет, территориальную целостность и международно признанные границы», - отмечается в декларации НАТО.

Также союзники выразили «глубокую озабоченность относительно того, что насилие и опасность в регионе, причиной которых являются Россия и поддерживаемые Россией сепаратисты, является причиной ухудшения гуманитарной ситуации».

«Мы обеспокоены дискриминацией крымско-татарского населения и других местных коммун в Крыму. Мы требуем от России осуществить необходимые меры, чтобы гарантировать безопасность, права и свободы всем, кто живет на полуострове», - сказано в документе.

Читайте такжеСМИ: Порошенко обнародовал 14 пунктов своего мирного планаСоюзники также считают, что «это насилие и опасность привели к трагическому сбитию рейса МН17».

«Союзники призывают все государства в регионе гарантировать немедленный, безопасный и безоговорочный доступ к месту падения, чтобы позволить провести расследование и вернуть останки и личные вещи жертв, которые еще остаются на месте. Те, кто непосредственно или косвенно ответственные за это, должны быть привлечены к ответственности как можно скорее», - прописано в декларации.

Союзники выразили озабоченность с связи с моделью поведения России, которая попирает международное законодательство, включая Хартию ООН, ее поведением в отношении Грузии и Молдовы, нарушение фундаментальных договоренностей и обязательств по европейской безопасности.

Читайте такжеВ НАТО поддержали договоренность о прекращении огня на Донбассе«Это угрожает международному порядку, который базируется на правилах, и является вызовом для евроатлантической безопасности. В дополнение, такое развитие имеет потенциал осуществить долгосрочный эффект на стабильность в Черноморском регионе, который остается важным компонентом евроатлантической безопасности», - отмечается в документе.