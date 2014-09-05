На границе с РФ появятся световые полосы и рвы, системы наблюдения и сигнализации (схема)

Основными элементами инженерного обустройства российско-украинской государственной границы на сухопутном участке будут контрольно-световые полосы, земляные рвы, системы оптико-электронного наблюдения, электронно-сигнализационные комплексы.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом первый заместитель председателя Государственной пограничной службы Павел Шишолин заявил на заседании правительства, представляя проект "Стена".

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В первую очередь, по его словам, от линии государственной границы предусмотрено вырыть ров, через который "просто так не сможет переехать транспортное средство".

"После этого пойдет вал, он будет двухуровневым. Один вал - земляной, а второй - бетонный. Дальше будет определена контрольно-световая полоса, которая будет фиксировать все факты нарушения госграницы. Затем будут установлены различные виды систем, приборы наблюдения, ночного видения и т.п.", - добавил он.

Шишолин отметил, что на речном и морском участках границы будет меньший уровень защиты, так как там уже есть искусственное препятствие, и на этих участках будет оборудована система фиксации.

На морском участке, по его словам, в частности, предусмотрено установить систему оптико-электронного наблюдения, а также фортификационные сооружения, которые не допустят осуществления беспрепятственной высадки на территорию Украины.

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Шишолин отметил, что реализацией проект «Стена» будет заниматься Министерство инфраструктуры, Министерство регионального развития, строительства и ЖКХ, а также Министерство обороны.

По его словам, на реализацию проекта предусмотрены средства как из госбюджета, так и внебюджетные средства, а также будет привлекаться международная техническая помощь.