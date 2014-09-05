Порошенко возлагает большие надежды на переговоры о прекращении огня на Донбассе - Коморовский
Президент Украины Петр Порошенко возлагает большие надежды на переговоры в пятницу, которые могут привести к прекращению огня на Донбассе.
Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил в четверг президент Польши Бронислав Коморовский после переговоров с Порошенко в Нью-Порте в рамках саммита НАТО.
”Выглядит так, что украинская сторона имеет большие надежды на прекращение огня в восточных регионах Украины”, - сказал он на пресс-конференции, которую транслировало польское телевидение.
Коморовский также отметил, что сама украинская власть должна определять, какую помощь она хочет получить от западных государств, и свою ”политическую эластичность”.
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”Для нас главное, чтобы Украина сама определяла свои цели и устремления. Польша и, думаю, большинство стран НАТО заинтересованы в предоставлении эффективной помощи для прекращения конфликта на востоке”, - сказал он.
Как сообщал УНИАН, сегодня ранее президент Порошенко не исключил возможности, что в ближайшую пятницу может быть объявлено двустороннее прекращение огня на Донбассе, если дойдет до встречи контактной группы в Минске и участники переговоров смогут договориться о реализации мирного плана для этого региона.