Порошенко возлагает большие надежды на переговоры о прекращении огня на Донбассе - Коморовский

01:00, 05 сентября 2014
Политика
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Президент Украины Петр Порошенко возлагает большие надежды на переговоры в пятницу, которые могут привести к прекращению огня на Донбассе.

Порошенко Коморовський / Фото УНІАН

Как передает корреспондент УНИАН из Варшавы, об этом заявил в четверг президент Польши Бронислав Коморовский после переговоров с Порошенко в Нью-Порте в рамках саммита НАТО.

”Выглядит так, что украинская сторона имеет большие надежды на прекращение огня в восточных регионах Украины”, - сказал он на пресс-конференции, которую транслировало польское телевидение.

Коморовский также отметил, что сама украинская власть должна определять, какую помощь она хочет получить от западных государств, и свою ”политическую эластичность”.

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”Для нас главное, чтобы Украина сама определяла свои цели и устремления. Польша и, думаю, большинство стран НАТО заинтересованы в предоставлении эффективной помощи для прекращения конфликта на востоке”, - сказал он.

Как сообщал УНИАН, сегодня ранее президент Порошенко не исключил возможности, что в ближайшую пятницу может быть объявлено двустороннее прекращение огня на Донбассе, если дойдет до встречи контактной группы в Минске и участники переговоров смогут договориться о реализации мирного плана для этого региона.

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