Журналистку Чорновол назначили советником Авакова

В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию, распространенную в соцсетях, о том, что журналистка и общественный деятель Татьяна Чорновол стала советником министра внутренних дел Арсена Авакова.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.

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«Я могу подтвердить, что Татьяна Чорновол теперь будет работать в нашей команде, в должности советника и будет заниматься достаточно серьезным направлением работы», - сказал Шкиряк.