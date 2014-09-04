Журналистку Чорновол назначили советником Авакова
13:32, 04 сентября 2014Политика
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Об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
Чорновол стала советником Авакова / Фото УНИАН
В Министерстве внутренних дел подтвердили информацию, распространенную в соцсетях, о том, что журналистка и общественный деятель Татьяна Чорновол стала советником министра внутренних дел Арсена Авакова.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил советник министра внутренних дел Зорян Шкиряк.
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«Я могу подтвердить, что Татьяна Чорновол теперь будет работать в нашей команде, в должности советника и будет заниматься достаточно серьезным направлением работы», - сказал Шкиряк.
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