На Киевщине похоронили мужа Татьяны Черновол, погибшего в АТО (фоторепортаж)

18:30, 13 августа 2014
Политика
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Николая Березового похоронили на Кнышовом кладбище в Борисполе.

Сегодня, 13 августа, на Кнышовом кладбище в Борисполе похоронили Николая Березового - мужа уполномоченного правительства Украины по вопросам антикоррупционной политики Татьяны Чорновол.

Боец батальона "Азов" Николай Березовой погиб в зоне АТО 10 августа. Снайпер попал в Березового, когда тот спасал своего раненого боевого товарища. Мужчине разорвало артерию на ноге, остановить кровь не смогли. Без отца осталось двое детей - трех и десяти лет.

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Президент Украины Петр Порошенко наградил милиционера батальона патрульной службы милиции особого назначения «Азов», рядового милиции Николая Березового орденом «За мужество» III степени (посмертно).

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