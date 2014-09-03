Из плена не все возвращаются живыми - Рубан

Об этом в эфире Громадського заявил руководитель ОО «Офицерское пространство», переговорщик по обмену пленными Владимир Рубан.

«О том, что в плену убивают - расстреливают - подтверждение этому есть», - сказал он.

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Однако, по его словам, случаи пыток и особой жестокости в отношении пленных были более характерны в начале боевых действий, сейчас их стало меньше. Сейчас больше всего нареканий на некомфортное содержание.