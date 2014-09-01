Адвокаты Савченко обжаловали постановление о психиатрической экспертизе

16:04, 01 сентября 2014
Политика
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Защита похищенной украинской летчицы Надежды Савченко обжаловала постановление следствия о назначении психиатрической экспертизы своей подзащитной.

facebook.com/OZON.monitoring

Об этом в Facebook сообщил один из адвокатов Савченко Николай Полозов.

"Сегодня защита обжаловала постановление следствия о назначении комплексной стационарной психолого-психиатрической экспертизы в порядке ст.124 УПК РФ как на имя Председателя СК РФ Бастрыкина, так на имя Генпрокурора РФ Чайки", – написал Полозов.

Он также добавил, что защита подала следствию ходатайство о приобщении первой партии доказательств непричастности Надежды Савченко к незаконным деяниям, которые ей инкриминирует российское следствие.

Читайте такжеСША обеспокоены, что Савченко может оказаться в российской психбольницеАдвокат позже добавил в Twitter, что в ближайшее время постановление о назначении экспертизы будет обжаловано и в судебном порядке.

публикацияНиколай Полозов.

Справка УНИАН. Украинская летчица Савченко была захвачена пророссийскими террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня.

Позднее выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые, нелегально прибыв на территорию Украины, в составе группы боевиков освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе и затем передали российским властям.

В Украине возбудили уголовное дело относительно похищения Савченко. Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа.

25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог.

27 августа Советский районный суд Воронежа продлил срок содержания под стражей украинской летчицы Надежды Савченко до 30 октября.

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