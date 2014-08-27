Суд продлил срок содержания под стражей Савченко до 30 октября. Летчицу собираются этапировать в Москву

Об этом сообщил в Twitter адвокат Надежды Савченко Николай Полозов.

"Несмотря на весь абсурд доводов следствия и залог защиты в 1 миллион рублей, суд продлил срок содержания под стражей Н. Савченко до 30.10.14", - написал он.

Несмотря на весь абсурд доводов следствия и залог защиты в 1 миллион рублей, суд продлил срок содержания под стражей Н. Савченко до 30.10.14 — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

В ближайшее время Надежду Савченко этапируют в Москву для проведения психиатрической экспертизы, добавляет Полозов. Доступ адвокатов к Савченко будет невозможен в течение месяца.

В ближайшее время Надежда Савченко будет этапирована в Москву для проведения психиатрической экспертизы в институте Сербского. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Следствие отказалось проводить амбулаторную экспертизу в Воронеже На стационаре доступ адвокатов к Надежде будет невозможен в течение месяца — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Завтра защита подаст жалобу на продление срока содержания под стражей Надежде Савченко. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Однако Надежда Савченко передала заявление о неучастии в психолого-психиатрической экспертизе.

Надежда Савченко передала заявление о своём неучастии в производстве психолого-психиатрической экспертизы pic.twitter.com/wgMhChCVO4 — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014

Надежда Савченко опасается, что нахождение в закрытом стационаре без доступа адвокатов будет использоваться для оказания давления на нее. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

В ближайшие дни Надежда Савченко будет признана российскими право защитными организациями политзаключённой — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014

Кроме того, адвокат Савченко Марк Фейгин сообщает, что Суд отказал защите в возбуждении уголовного дела по ст.126 УК РФ (похищение человека).

"Воронежский СК отказал нам в возбуждении уголовного дела по ст.126 УК РФ (похищение человека). Таким образом,они считают, что её не похищали", - написал он.

Воронежский СК отказал нам в возбуждении уголовного дела по ст.126 УК РФ (похищение человека). Таким образом,они считают, что её не похищали — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014

Следственное управление СК РФ по Воронежской области отказалось возбуждать дело по факту похищения Надежды Савченко. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Подытоживая, всё происходящее с законом ничего общего не имеет. — Mark Feygin (@mark_feygin) 27 августа 2014

Итак, срок стражи Савченко продлили, дело о похищении возбуждать отказались, в стационар на месяц прячут. Такой сегодня день. — Николай Полозов (@Moscow_advokat) 27 августа 2014

Как сообщают РИА Новости, cоветский районный суд Воронежа в среду, 27 августа, рассмотрел ходатайство о продлении срока ареста. Срок следствия по делу Савченко был продлен до 30 октября.

По мнению представителя обвинения, гарантий того, что при залоге Савченко приедет в Российскую Федерацию в рамках рассмотрения своего дела, нет никаких, учитывая, в том числе, и политическую ситуацию.

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Адвокаты похищенной террористами военной летчицы Надежды Савченко настаивали на изменении меры наказания для подсудимой.

"Защита заявляет об избрании меры пресечения в виде залога суммой 1 миллион рублей", - сообщил адвокат Николай Полозов.

"У вас нет справедливости, у вас нет закона. Ваша власть - это просто... Слава Богу, у нас уже нет Януковича. Буду верить, что у вас скоро не будет Путина", - заявила сегодня в суде Савченко.

Как сообщал УНИАН, Надежда Савченко была захвачена террористами в плен в зоне АТО на востоке Украины в середине июня. Позже выяснилось, что она находится под стражей в России. Там ее обвинили в причастности к гибели под Луганском российских тележурналистов, которые нелегально прибыли на территорию Украины в составе группы боевиков, и освещали их нападения на украинских военных.

Российские следователи утверждают, что Савченко задержали после того, как она сама въехала в Россию «без документов под видом беженки». Украинские власти заявляют, что Савченко похитили террористы на Донбассе, и затем передали российским властям. В Украине возбудили уголовное дело о похищении Савченко.

Летчицу удерживают в СИЗО Воронежа. 25 июля Воронежский областной суд отклонил апелляцию защиты и оставил под стражей Савченко до 30 августа, отказавшись выпустить ее под залог.