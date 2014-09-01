Яценюк в Днепропетровске встретится с вышедшими из окружения солдатами
12:30, 01 сентября 2014Политика
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Премьер-министр Арсений Яценюк сегодня посетит Днепропетровск, где встретится с ранеными солдатами, которые вышли из окружения в зоне АТО.
Яценюк поедет в Днепропетровск / фото УНИАН
Об этом премьер сообщил во время праздника Первого звонка в одной из школ Киева. "Сейчас я еду в Днепропетровск, там, где сотни раненых наших солдат, которые вышли из окружения. Они нуждаются в нашей и вашей поддержки", - отметил глава правительства.
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"Перед нами большие вызовы, но мы преодолеем все эти вызовы, преодолеем, когда будем вместе, когда будем заботиться друг о друге, и преодолеем, когда будем верить и будем уверены в нашей победе. Мы никогда не сдадимся", - подчеркнул премьер-министр.
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