Яценюк в Днепропетровске встретится с вышедшими из окружения солдатами

Об этом премьер сообщил во время праздника Первого звонка в одной из школ Киева. "Сейчас я еду в Днепропетровск, там, где сотни раненых наших солдат, которые вышли из окружения. Они нуждаются в нашей и вашей поддержки", - отметил глава правительства.

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"Перед нами большие вызовы, но мы преодолеем все эти вызовы, преодолеем, когда будем вместе, когда будем заботиться друг о друге, и преодолеем, когда будем верить и будем уверены в нашей победе. Мы никогда не сдадимся", - подчеркнул премьер-министр.