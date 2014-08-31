Войска РФ появились не только в Донецке - Гелетей

Об этом он сказал в эфире Подробностей.

"Российские войска появились не только в Донецке, но и в районе луганского аэропорта. Они появились и в других городах", - подтвердил министр обороны.

Именно из-за присутствия российских войск ситуация в Донецкой и Луганской областях усложнилась.

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"Мы воюем с Россией и именно Россия решает, что происходит на Донбассе. Мы ведем переговоры не с террористами, а с представителями Кремля", - заявил генерал-полковник.

Кроме того, Гелетей сообщил, что много российских военных, в том числе и десантников, арестованы на территории Украины.

"Обстановка очень непростая, но она контролируется", - заверил министр обороны Гелетей.