Кэмерон: Европа не должна долго думать, чтобы понять, что действия России неприемлемы

18:10, 30 августа 2014
Политика
0 0

Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявляет, что последствия для России будут неотвратимыми, если существующая сейчас ситуация в Украине будет продолжаться и далее.

REUTERS

Такое заявление он сделал в субботу в Брюсселе накануне заседания Совета Европейского Союза на уровне глав государств и правительств стран ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеThe Times: От Кэмерона требуют санкций против российских олигархов

«Мы должны отреагировать на неприемлемую ситуацию-пребывание российских военных на украинской земле. Страны в Европе не должны долго думать для того, чтобы понять, что это неприемлемо. Последствия должны последовать, если ситуация будет продолжаться”, - сказал премьер-министр Великобритании.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter