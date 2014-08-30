Кэмерон: Европа не должна долго думать, чтобы понять, что действия России неприемлемы

Такое заявление он сделал в субботу в Брюсселе накануне заседания Совета Европейского Союза на уровне глав государств и правительств стран ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.

Читайте такжеThe Times: От Кэмерона требуют санкций против российских олигархов

«Мы должны отреагировать на неприемлемую ситуацию-пребывание российских военных на украинской земле. Страны в Европе не должны долго думать для того, чтобы понять, что это неприемлемо. Последствия должны последовать, если ситуация будет продолжаться”, - сказал премьер-министр Великобритании.