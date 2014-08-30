Кэмерон: Европа не должна долго думать, чтобы понять, что действия России неприемлемы
18:10, 30 августа 2014Политика
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Премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон заявляет, что последствия для России будут неотвратимыми, если существующая сейчас ситуация в Украине будет продолжаться и далее.
REUTERS
Такое заявление он сделал в субботу в Брюсселе накануне заседания Совета Европейского Союза на уровне глав государств и правительств стран ЕС, передает собственный корреспондент УНИАН.
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«Мы должны отреагировать на неприемлемую ситуацию-пребывание российских военных на украинской земле. Страны в Европе не должны долго думать для того, чтобы понять, что это неприемлемо. Последствия должны последовать, если ситуация будет продолжаться”, - сказал премьер-министр Великобритании.
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