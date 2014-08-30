Силы АТО уничтожили два танка, установку "Ураган" и шесть установок "Град" боевиков - штаб

Об этом говорится в сообщении пресс-службы штаба АТО.

В сообщении подчеркивается, что Вооруженные Силы Украины ведут ожесточенные бои за освобождение от захватчиков территории государства. За прошедшие сутки по противнику был нанесен ряд ударов.Читайте такжеНа Луганщине силовики уничтожили около 40 боевиков и захватили миномет

"В частности был нанесен удар по автомобильной колонне противника (до 30 единиц автомобилей), которая двигалась в направлении Луганское - Алчевск. Кроме этого, уничтожено два автомобиля из колонны, которая двигалась в направлении Зугрэс-Харцизск. Общие потери захватчиков: два танка, три БТРа, одна установка «Ураган», шесть установок БМ21 «Град» и 35 человек", - сообщили в штабе.