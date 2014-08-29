Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине направила двух наблюдателей в Мариуполь
Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ в Украине направила двух наблюдателей в Мариуполь.
Как сообщили УНИАН в пресс-службе миссии, целью пребывания наблюдателей в этом городе является «мониторинг ситуации в плане безопасности».
«Они уже прибыли в Мариуполь», - сказали в пресс-службе.
Как сообщалось, 27 августа подразделения российской регулярной армии захватили город Новоазовск Донецкой области, который находится неподалёку от Мариуполя.
Эксперты отметили, что таким образом россияне пытаются пробить «коридор» с территории России в оккупированный ею в марте Крым, а также отвлечь часть украинской армии от боевых действий в Донецкой и Луганской областях.Читайте такжеМиссия ОБСЕ провела мониторинг украинско-российской границы на Черниговщине
Украина заявила о нескрываемой агрессии россиян и призвала западный мир отреагировать на нее.
28 августа на экстренном заседании Совета безопасности ООН относительно ситуации в Украине заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Джеффри Фелтман заявил, что ОБСЕ направляет миссию в Мариуполь.