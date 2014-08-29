Обама: Россия продолжает вторжение в Украину
Россия несет ответственность за насилие на Востоке Украины.
Об этом заявил президент США Барак Обама во время своего выступления.
"Россия спровоцировала конфликт, Россия тренирует боевиков. Россия поставляет им вооружение. Россия финансирует их. Это не внутренний конфликт", - цитирует Обаму ТСН.
"При этом Россия продолжает вторжение в Украину", - говорит президент США, отмечая, что такие действия только приведут к дополнительным расходам для Москвы.
Читайте такжеОбама и Меркель встревожены действиями России в Украине
"Мы уже ввели санкции, которые ударили по России: инвестиционный климат ухудшился, в экономике наблюдается спад [...]. Россия уже изолирована так, как никогда до этого со времен Холодной войны" , - отметил Обама.
При этом он сообщил, что США готовы ввести новые санкции. По его словам, эти вопросы будут обсуждаться с европейскими партнерами во время его визита в Эстонию на следующей неделе, а также на саммите НАТО.