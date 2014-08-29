Обама: Россия продолжает вторжение в Украину

Об этом заявил президент США Барак Обама во время своего выступления.

"Россия спровоцировала конфликт, Россия тренирует боевиков. Россия поставляет им вооружение. Россия финансирует их. Это не внутренний конфликт", - цитирует Обаму ТСН.

"При этом Россия продолжает вторжение в Украину", - говорит президент США, отмечая, что такие действия только приведут к дополнительным расходам для Москвы.

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"Мы уже ввели санкции, которые ударили по России: инвестиционный климат ухудшился, в экономике наблюдается спад [...]. Россия уже изолирована так, как никогда до этого со времен Холодной войны" , - отметил Обама.

При этом он сообщил, что США готовы ввести новые санкции. По его словам, эти вопросы будут обсуждаться с европейскими партнерами во время его визита в Эстонию на следующей неделе, а также на саммите НАТО.