Россия воюет на востоке Украины, чтобы не пустить нас в Европу - Геращенко

Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявила уполномоченная Президента по мирному урегулированию ситуации в Донецкой и Луганской областях Ирина Геращенко, передает Еспресо.TV.

"Мой анализ таков, что обострение ситуации произошло именно после того, как Президент однозначно дал понять, что мы ни на йоту не отступим от европерспективы, и что Соглашение об ассоциации будет ратифицировано в сентябре 2014 года", - подчеркнула Геращенко.

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По ее словам, сегодня Москва выбрала самые жестокие аргументы для того, чтобы снова "привязать Украину к себе".

“Это аргументы дубины, электрошока, танка, для того чтобы не пустить Украину в Европу”, - отметила Геращенко.

Также Уполномоченный Президента заявила, что военное положение в Украине не вводится, поэтому это, прежде всего, будет выгодно России.

“Наши граждане должны осознавать, что российская армия - это более 2 миллионов солдат. Поэтому как только мы объявляем военное положение, мы даем возможность расширить военное присутствие России на территории Украины. Следовательно, украинская власть делает все возможное, чтобы мы все-таки победили в этой войне, но с наименьшими потерями", - отметила она.

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