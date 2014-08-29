Бойцы "Луганска" и Нацгвардии зачистили несколько деревень и уничтожили четыре десятка террористов

Об этом говорится в сообщении на странице батальона в Фейсбук.

"Между Крымским и Сокольниками украинские силовики вступили в бой, возле реки Северский Донец в ходе боя был уничтожен миномет противника и благодаря поддержке БТР-3, БТР-4 было уничтожено до 40 боевиков", - говорится в сообщении.

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Также бойцы захватили один миномет.

После боя комбат "Луганск-1" сказал: "Это наша земля и мы здесь хозяева!".

Потерь со стороны украинских бойцов нет.