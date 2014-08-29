Бойцы "Луганска" и Нацгвардии зачистили несколько деревень и уничтожили четыре десятка террористов
02:02, 29 августа 2014Политика
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Батальон "Луганск-1" совместно со спецподразделением ВВ "Омега" и спецподразделением ВВ "Ягуар" провели зачистку нескольких населенных пунктов Славяносербського района на Луганщине, а еще села Крымское и Сокольники.
Бойцы "Луганская" и Нацгвардии зачистили несколько деревень и уничтожили четыре десятка террористов / фото пресс-службы Минобороны
Об этом говорится в сообщении на странице батальона в Фейсбук.
"Между Крымским и Сокольниками украинские силовики вступили в бой, возле реки Северский Донец в ходе боя был уничтожен миномет противника и благодаря поддержке БТР-3, БТР-4 было уничтожено до 40 боевиков", - говорится в сообщении.
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Также бойцы захватили один миномет.
После боя комбат "Луганск-1" сказал: "Это наша земля и мы здесь хозяева!".
Потерь со стороны украинских бойцов нет.
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