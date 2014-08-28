Военное положение нецелесообразно, а отказ от выборов будет "уступкой России" – эксперт

Об этом он сказал во время круглого стола в рамках проекта «Восток+Запад», инициированного информационным агентством УНИАН, телеканалом УНИАН-ТВ и Телевизионной службой новостей канала «1+1».

Эксперт заметил, что парламентские выборы - это общенациональные выборы.

"Поэтому корректно толковать конституционную норму о том, что в случае введения военного положения выборы не проводятся, и парламент продолжает работать до завершения действия военного положения, таким образом, что даже территориально, регионально введение военного положения - все равно есть военное положение", - сказал Колиушко.

По его словам, если хотя бы на какой-то территории Украины введено военное положение, то это "делает невозможным с точки зрения конституционной нормы проведение парламентских выборов".

Таким образом, считает Колиушко, "сегодня нецелесообразно вводить военное положение".

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Кроме того, Колиушко подчеркнул, что война ведется не за часть территории Украины, а "России нужно, чтобы в Украине не было реформ, чтобы не допустить экономического развития, чтобы Украина не интегрировалась в Европейский Союз".

«Это значит, что если мы отказываемся от выборов, то мы фактически идем на уступки России. Поэтому выборы нужны», - сказал эксперт.