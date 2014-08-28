Активисты пикетируют Минобороны с требованием прислать подкрепление в Иловайск (фоторепортаж)

14:12, 28 августа 2014
Политика
1 0

Активисты проводят митинг под зданием Министерства обороны.

hromadske.tv

Около 300 человек пикетируют здание Министерства обороны в Киеве.

Матери и жены бойцов АТО возле здания Министерства обороны перекрыли проезжую часть, движение транспорта на пересечении Воздухофлотский проспект – улица Лукашевича невозможно.

Читайте такжеПод Минобороны активисты требуют подкрепления для Иловайска (онлайн-трансляция)

Председатель люстрационного комитета при Кабинете министров Украины Егор Соболев еще вчера озвучил три требования:

1. Деблокировать Иловайск.

2. Танки и артиллерию - батальонам.

3. Отставка министра обороны Валерия Гелетея.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter