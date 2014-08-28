Активисты пикетируют Минобороны с требованием прислать подкрепление в Иловайск (фоторепортаж)
14:12, 28 августа 2014Политика
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Активисты проводят митинг под зданием Министерства обороны.
hromadske.tv
Около 300 человек пикетируют здание Министерства обороны в Киеве.
Матери и жены бойцов АТО возле здания Министерства обороны перекрыли проезжую часть, движение транспорта на пересечении Воздухофлотский проспект – улица Лукашевича невозможно.
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Председатель люстрационного комитета при Кабинете министров Украины Егор Соболев еще вчера озвучил три требования:
1. Деблокировать Иловайск.
2. Танки и артиллерию - батальонам.
3. Отставка министра обороны Валерия Гелетея.
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