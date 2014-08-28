Российский военный рассказал, как его часть вооружала террористов (видео)

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе СБУ.

В заявлении говорится, что задержанный Хохлов Петр Сергеевич, 1995 г.р., во время допроса сообщил, что его воинская часть передает террористическим организациям "ЛНР" и "ДНР" военную технику и боеприпасы.

В частности, боевики регулярно получают от России системы залпового огня БМ-21 "Град", БМП-2, БТР-80.

Читайте такжеРоссийские десантники: Наши СМИ нам лгут и многое недоговаривают"Нам рассказывали, что передавали машины чеченцам", - отметил Хохлов, добавив, что впоследствии технику должны были получить террористы. Затем, по свидетельству военного, ее отправили в Донецк.

Во время пребывания в Украине Хохлов также узнал, что боевикам платят по "150 тысяч в месяц". Как признался военный, они вместе с товарищем по части решили оставить российскую армию и воевать в составе террористов.

Чтобы скрыть причастность ВС РФ к обеспечению террористических организаций тяжелым вооружением, российские военнослужащие по приказу командиров физически уничтожали на военной технике заводскую маркировку, номера, символику и эмблемы - все, что позволяло бы установить ее происхождение, рассказал военный.