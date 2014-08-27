Президент пообещал отправить в Иловайск подкрепление - СМИ
20:49, 27 августа 2014Политика
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Из здания Администрации Президента к протестующим вышла переговорная группа в составе трех человек.
На Банковой люди требовали помощи для украинской армии под Иловайском / facebook.com/valchyshyn
Об этом сообщает корреспондент Сегодня.
Состоялся диалог переговорщиков с Президентом Украины Петром Порошенко. Гарант пообещал направить подкрепление в Иловайск.
Больше подробностей, по словам переговорщиков, они сообщить не могут, так как 90 процентов сказанного Президентом является стратегически важной и закрытой информацией.
Как сообщалось, более тысячи активистов пришли пикетировать Администрацию Президента, требуя отправить помощь украинским бойцам, которые пятый день находятся в окружении боевиков под Иловайском.
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