Президент пообещал отправить в Иловайск подкрепление - СМИ

20:49, 27 августа 2014
Политика
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Из здания Администрации Президента к протестующим вышла переговорная группа в составе трех человек.

На Банковой люди требовали помощи для украинской армии под Иловайском / facebook.com/valchyshyn

Об этом сообщает корреспондент Сегодня.

Состоялся диалог переговорщиков с Президентом Украины Петром Порошенко. Гарант пообещал направить подкрепление в Иловайск.

Больше подробностей, по словам переговорщиков, они сообщить не могут, так как 90 процентов сказанного Президентом является стратегически важной и закрытой информацией.

Как сообщалось, более тысячи активистов пришли пикетировать Администрацию Президента, требуя отправить помощь украинским бойцам, которые пятый день находятся в окружении боевиков под Иловайском.

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