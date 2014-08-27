Президент пообещал отправить в Иловайск подкрепление - СМИ

Об этом сообщает корреспондент Сегодня.

Состоялся диалог переговорщиков с Президентом Украины Петром Порошенко. Гарант пообещал направить подкрепление в Иловайск.

Больше подробностей, по словам переговорщиков, они сообщить не могут, так как 90 процентов сказанного Президентом является стратегически важной и закрытой информацией.

Как сообщалось, более тысячи активистов пришли пикетировать Администрацию Президента, требуя отправить помощь украинским бойцам, которые пятый день находятся в окружении боевиков под Иловайском.